Движение по Садовому кольцу закрыто в обоих направлениях

Движение по Садовому кольцу и на некоторых прилегающих к нему улицах закрыто в обоих направлениях в период с 7:00 до 18:30. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Такое решение было принято в связи с проведением 24 мая Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо".

В частности, до 19:30 водители не смогут проехать по проспекту Академика Сахарова на участке от улицы Садовая-Спасская до улицы Маши Порываевой, а также по улице Маши Порываевой на участке от проспекта Академика Сахарова до улицы Каланчевская.

Помимо этого, до 13:30 будет перекрыт проспект Академика Сахарова, а именно – участок от улицы Садовая-Спасская до Сретенского бульвара. Кроме того, с 10:00 до 19:30 движение будет заблокировано на улице Спасская на участке от Скорняжного переулка до улицы Садовая-Спасская.

В департаменте предупредили, что на вышеуказанных участках нельзя будет припарковать машины, а также подъехать со стороны Садового кольца к некоторым городским объектам. Автомобилистов попросили заранее планировать маршрут.

Ранее столичный Дептранс посоветовал жителям и гостям столицы пересесть на метро из-за временных перекрытий на Садовом кольце.

Кроме того, Московская железная дорога (МЖД) предупредила, что поезда МЦК будут курсировать с минимальными интервалами 24 мая из-за проведения суперфинала Кубка России по футболу в "Лужниках". В этот день до 22:00 интервал движения "Ласточек" составит всего 4 минуты.

