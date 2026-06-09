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09 июня, 17:27

Мэр Москвы

Собянин утвердил проект комплексного развития территории в Очаково-Матвеевском

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство Москвы приняло решение о комплексном развитии территории в районе Очаково-Матвеевское, постановление подписал Сергей Собянин. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Участок площадью 1,93 гектара находится между проспектом Генерала Дорохова, путями четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), улицами Рябиновой и Вокзальной, по адресу Очаковское шоссе, владение 40.

В указанном месте будет сформирована общественно‑производственная инфраструктура технопарка с общей площадью застройки порядка 22,16 тысячи квадратных метров. Проект включает благоустройство прилегающей территории, реорганизацию улично‑дорожной сети и создание более 300 новых рабочих мест.

Сейчас на стадии реализации находится 232 проекта комплексного развития территорий. Их общая площадь превышает 2 тысячи гектаров, в их рамках планируется постройка 37,4 миллиона квадратных метров недвижимости и создано 416 тысяч рабочих мест.

В мае была одобрена реализация 16 проектов комплексного развития территорий. Как сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на большей части задействованных площадей планируется возведение общественно‑деловых зданий.

В частности, в районах Дорогомилово и Филевский Парк предусмотрено строительство общественно‑деловых объектов общей площадью 89 тысяч квадратных метров.

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