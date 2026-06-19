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Новости

Новости

19 июня, 23:30

Город

Жители села Кленово в ТиНАО посетили обновленную школу, которая примет учеников 1 сентября

Жители села Кленово в ТиНАО посетили обновленную школу, которая примет учеников 1 сентября

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Жители села Кленово в ТиНАО посетили обновленную школу, которая 1 сентября примет учеников. Родителям с детьми показали обновленные классы и спортплощадки.

Зданию местной школы уже больше 50 лет, и ему требовался ремонт. В ходе работ там усилили конструкции, заменили устаревшие элементы. Здание стало удобным и безопасным пространством для 350 учеников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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