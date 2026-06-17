Депутат Харченко: ЕГЭ в нынешнем виде несовершенен для проверки знаний детей

Российские выпускники пожаловались на процедуру ЕГЭ по английскому языку: к примеру, школьников возмутило, что для выполнения заданий потребовались знания истории. Какие еще проблемы сопровождают экзамены и в каких случаях можно подать апелляцию, разбиралась Москва 24.

Что сдаем?

Выпускники и их родители раскритиковали единый госэкзамен по английскому языку. В частности, школьникам предлагались вопросы об истории российских государственных праздников. Многие затруднились рассказать на английском про День весны и труда, День защитника Отечества или День народного единства.





выпускница одной из школ Я готовилась к английскому, знала, что там могут быть вопросы по российской культуре, искусству, увлечениям нашей молодежи, но не по истории же праздников!

Некоторые привели аргументы, что даже на русском не каждый сходу объяснит историю возникновения этих праздников. Также трудности представлял перевод названий – например, Дня народного единства.

Возмущения вызвали и ошибки в контрольно-измерительных материалах (КИМ). В частности, один из репетиторов уверяет, что некоторым попался вариант с неверно сформулированным заданием: якобы то, что от учеников требуется не только выделить проблему, но и написать метод ее решения, указано не было.

Ранее в соцсетях активно обсуждали и другие проблемы с проведением ЕГЭ в 2026 году. К примеру, на экзамене по русскому языку в задании на ударение в слове "позвала" оказалась лишняя буква "а" – "позвалаА". Впоследствии Рособрнадзор согласился, что ошибка имела место. Кроме того, в КИМах по литературе обнаружились неточности в тесте на сопоставление героев и их слов: цитата Павла Кирсанова из романа "Отцы и дети" просто отсутствовала.

Помимо содержательных проблем, на экзаменах возникали организационные сложности. Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в соцсетях, что во время сдачи ЕГЭ некоторым выпускникам становилось плохо. Кроме того, СМИ сообщали об инцидентах с досмотром, во время которых в ряде школ детям приходилось раздеваться.

Несмотря на все сложности, глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что, исходя из первых результатов, средние баллы немного выросли. Экзамены закончатся 19 июня, а 22-го и 25-го являются резервными датами для сдачи всех предметов.

Довести до совершенства

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Член комитета Госдумы по просвещению Мария Харченко поделилась, что слышала жалобы родителей и школьников на ЕГЭ по английскому языку.

"На мой взгляд, несмотря на то что все дети и жители нашей страны должны хорошо знать историю, все же экзамен по английскому языку обязан проверять знание английского. Если мы хотим, чтобы все сдавали экзамен по истории, тогда нужно вводить другие нормы", – сказала парламентарий Москве 24.

По ее мнению, проблем с госэкзаменом очень много, а нагрузка, которая ложится на детей, колоссальная. Также бывают случаи, когда ребенок не справился, потому что попалось не то задание или он не понял условие. При этом родители тратят огромные деньги на репетиторов, подчеркнула Харченко.

"На мой взгляд, ЕГЭ сегодня несовершенен для проверки знаний детей. До тех пор, пока этот экзамен не будет доведен до совершенства и пока не будут устранены ошибки, я не могу сказать, что это механизм, который себя оправдывает. Получается, что детей наказывают, если они не поняли задания", – добавила депутат.

В заданиях по литературе и русскому языку тоже находили ошибки, но, по ее словам, никто из организаторов наказания не понес. Дети же лишились баллов, из-за которых могут не поступить в вуз.





Мария Харченко член комитета Госдумы по просвещению Если возвращаться к ЕГЭ по английскому языку, нужно составлять такие задания, с которыми ребенок сможет справиться. Объяснить, как появился Международный женский день, на английском еще можно, а вот День народного единства – иногда просто сложно подобрать иностранные слова, чтобы передать всю глубину и значимость традиционных российских праздников.

Если выпускник считает, что его права были нарушены, он имеет право обжаловать результаты. Кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Финансового университета при правительстве РФ Лариса Алешина пояснила в беседе с MIR24.TV, что право на апелляцию возникает при нарушении порядка проведения ЕГЭ и несогласии с выставленными баллами.

В первом случае аргументами могут быть шумная обстановка, проблемы с канцелярскими принадлежностями или бланками, технический сбой или нарушения со стороны тех, кто проводит тестирование знаний.

"Важно запомнить, что в этом случае апелляцию необходимо подать в тот же день в момент нахождения в пункте проведения экзамена (ППЭ). За пределами ППЭ право на апелляцию утрачивается. Такая апелляция рассматривается в течение двух рабочих дней, и в случае удовлетворения результат аннулируется и назначается дата для пересдачи ЕГЭ", – рассказала она.

Основания для оспаривания выставленных баллов возникают, если, например, неверно оценен развернутый ответ либо компьютер неправильно просканировал ответ в бланке, добавила специалист.

При этом в столице подать апелляцию на результаты ЕГЭ можно с помощью портала mos.ru.

