IT-эксперт Мясоедов: "сливы" ответов ЕГЭ являются фейками и уловками мошенников

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ, сообщили в Роскачестве. Как аферисты пытаются нажиться на учениках и почему не стоит пытаться найти ответы на билеты в Сети, разбиралась Москва 24.

"Поиск халявы"

Аферисты начали практиковать двухэтапную схему обмана детей перед ЕГЭ, предупредили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

По их данным, злоумышленники за предварительную плату (примерно в 1,5–2 тысячи рублей) обещают подобрать персональные ключи к вариантам контрольно-измерительных материалов прямо во время экзамена и выслать на телефон, который надо пронести с собой. За день до ЕГЭ они сообщают о невозможности отправить ответы из-за ужесточения проверок со стороны Рособрнадзора и за 5 тысяч рублей предлагают курсы от "составителей экзаменационных материалов". Если школьник не хочет платить, ему в лучшем случае присылают файл с ответами прошлых лет или пустой документ, после чего аферист исчезает.





Сергей Кузьменко руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Такой формат – гибрид мошенничества и психологического саботажа. Злоумышленники целенаправленно переводят жертву из состояния "поиска халявы" в состояние "экстренной учебы", чтобы вытянуть еще денег. Подростки, попавшие в эту ловушку, в итоге пойдут на экзамен с опущенными руками, не веря ни в себя, ни в завтрашний день.

Кроме того, в соцсетях и мессенджерах активизируются закрытые каналы и группы, посвященные "сливам" ответов, сообщает "Газета.ру". Преподаватель, эксперт по ЕГЭ и ОГЭ Ольга Шестакова рассказала изданию, что выпускники попадают туда либо по ссылкам от знакомых, либо через поиск по запросам вроде "ответы на ЕГЭ". Администраторы таких сообществ обещают выложить актуальные варианты заданий, нередко уже с готовыми решениями, а для убедительности публикуют поддельные отзывы якобы благодарных покупателей. На деле после перевода денег школьника чаще всего блокируют, а сам канал исчезает.

Помимо финансов, мошенники выманивают у выпускников логины и пароли от портала "Госуслуги", предупредила Шестакова. По ее словам, после оплаты школьнику отправляют ссылку на поддельную страницу авторизации, где просят ввести данные учетной записи и код подтверждения из СМС. Стоимость такой услуги обычно не превышает двух тысяч рублей.

"Под видом ответов преступники могут отправить файлы с вредоносными вложениями. Они поражают компьютер и открывают к нему доступ. Кроме того, данные доверчивого покупателя потом могут использовать для шантажа", – добавила специалист.

Ранее Рособрнадзор определил, что запрещено делать выпускникам во время ЕГЭ. К примеру, в пункте проведения экзамена нельзя выполнять работу не самостоятельно, общаться с другими участниками, фотографировать бланки и переписывать задания в черновики. Также запрещено перемещаться без сопровождения организатора, разговаривать и обмениваться любыми предметами. За нарушение этих правил участника удалят с выдачей соответствующего акта.

Взлом невозможен

Учитель математики, эксперт ЕГЭ Иван Меньшиков в беседе с Москвой 24 отметил, что каждый год перед экзаменами возникает одна и та же ситуация: некоторые старшеклассники ищут возможность получить более высокие баллы несправедливым путем, а непорядочные люди хотят на них нажиться.

"Поэтому лучший способ не попасться на удочку мошенников – готовиться к экзамену честно. Материалов много, и при должном желании и усердии вполне реально сдать на любой желаемый результат. Это гораздо надежнее, чем рассчитывать на какой-то "слив", – добавил эксперт.

Что касается возможности получения ответов ЕГЭ заранее, варианты для разных регионов формируются так, что они отличаются. В теории выпускники перед экзаменом могут посмотреть, какие задания были на Дальнем Востоке, и даже увидеть их разборы – они появляются с утра.





Иван Меньшиков учитель математики, эксперт ЕГЭ Но варианты, которые будут решать ученики в Москве, Санкт-Петербурге или Калининграде, все равно отличаются. Более того, по моему мнению, часто варианты в западных регионах оказываются чуть-чуть сложнее. В любом случае выспаться перед экзаменом гораздо важнее и полезнее, чем вставать посреди ночи, чтобы посмотреть задания дальневосточников.

Сами задания присылают в школу прямо во время экзамена: у сотрудников нет возможности узнать вопросы заранее и как-то ими поделиться. По мнению эксперта, теоретически утечки могут быть только на более высоком уровне, а не на уровне школ и учителей, но и там это маловероятно.

"Люди, которые формируют задания, не станут наживаться на школьниках. Поэтому я всячески советую ученикам не рассчитывать на утечки и "сливы", не давать денег мошенникам, а просто готовиться самим. Это единственный надежный способ", – заключил он.

При этом основатель и ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин обратил внимание в разговоре с Москвой 24, что трата денег в данном случае – не самое страшное.





Эльдар Муртазин основатель и ведущий аналитик компании Mobile Research Group На ЕГЭ нельзя проносить смартфоны, планшеты, компьютеры и любые другие электронные устройства. Соответственно, мошенники не только пытаются заработать и обмануть, но и подвести школьника, чтобы он не сдал экзамен.

Повлиять на таких аферистов, по мнению Муртазина, практически невозможно: они, как правило, находятся вне России. Единственный способ избежать этого – не пытаться схитрить на экзаменах и рассчитывать на свои силы.

"Основные и худшие последствия – это потеря денег и результатов ЕГЭ из-за риска отстранения от экзамена. Телеграм-каналы и ссылки могут быть фишинговыми и нести в себе другие угрозы, но суть одна: человек лишается возможности сдать экзамен", – добавил он.

В свою очередь, IT-эксперт Павел Мясоедов подчеркнул, что взломать сервис ЕГЭ и заполучить оттуда материалы, чтобы "слить" или продать, невозможно.





Павел Мясоедов IT-эксперт Все это находится в контуре госинформсистем и защищено по высокому классу. Плюс информация хранится в разрозненном виде: сами задания в одном месте, контрольные измерительные материалы – в другом.

Чтобы скомпрометировать систему, пришлось бы взламывать сразу несколько объектов, что крайне трудозатратно и маловероятно, уточнил эксперт.

"Все те "сливы", которые существуют в интернете, – на 90% фейки, попытка мошенников заработать на доверчивых людях, которые не готовились к экзаменам и верят в волшебную палочку. Какое-то количество "сливов" в истории ЕГЭ действительно существовало, но они происходили из-за человеческого фактора: конкретный специалист с определенным уровнем доступа получал необходимые данные и скачивал их", – обратил внимание эксперт.

Сейчас система построена так, что контрольно-измерительные материалы могут меняться до самого конца. Продав информацию один раз, нет гарантии, что к моменту экзамена она останется актуальной, добавил Мясоедов.

"Что касается персонального подбора ключей к вариантам заданий – абсолютная технологическая несуразица. Нет никаких ключей, базирующихся на идентификаторе, которые подбирают заранее для доступа к материалам. Есть определенный архив, где на федеральном и региональном уровнях хранятся вопросы и данные", – уточнил он.

Существуют отдельные системы, где содержатся контрольно-измерительные материалы, но они не персонализированы. До момента непосредственного получения экземпляра они могут постоянно меняться. Это ключ к "воздушному замку", которого в физическом воплощении не существует, заключил эксперт.

