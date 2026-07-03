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03 июля, 10:45

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Московская служба онкопсихологов провела более 36 тысяч консультаций

Московская служба онкопсихологов провела более 36 тысяч консультаций

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Московская служба онкопсихологов отмечает трехлетие. За это время специалисты провели более 36 тысяч консультаций, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Служба действует во всех центрах амбулаторной онкологической помощи и представляет собой систему комплексной поддержки пациентов – от постановки диагноза до ремиссии. Онкопсихологи работают не только с пациентами, но и с их близкими, помогая справляться с эмоциональной и бытовой нагрузкой.

Поддержку оказывают и те, кто уже прошел лечение. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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