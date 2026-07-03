Московская служба онкопсихологов провела более 36 тысяч консультаций

Московская служба онкопсихологов отмечает трехлетие. За это время специалисты провели более 36 тысяч консультаций, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Служба действует во всех центрах амбулаторной онкологической помощи и представляет собой систему комплексной поддержки пациентов – от постановки диагноза до ремиссии. Онкопсихологи работают не только с пациентами, но и с их близкими, помогая справляться с эмоциональной и бытовой нагрузкой.

Поддержку оказывают и те, кто уже прошел лечение. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.