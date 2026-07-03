В России могут обновить стандарт лечения депрессии

Минздрав России планирует обновить стандарт лечения депрессии. Помимо психотерапии и антидепрессантов в него могут включить аппаратные методы, в том числе электросудорожную терапию, лазеротерапию и другие процедуры.

Как отмечают специалисты, новый стандарт лишь расширяет перечень возможных методов лечения. Назначать их будут только по показаниям врача, а не в обязательном порядке для всех пациентов.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.