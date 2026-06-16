Москвичи стали чаще обращаться к практике "добаюкивания" для снижения стресса

В Москве растет интерес к практике "добаюкивания", которую предлагают для снижения стресса и восполнения дефицита эмоционального тепла.

Во время сеанса человека мягко укачивают, сопровождая процесс спокойной речью и поддерживающими фразами. Считается, что это помогает расслабиться и почувствовать психологический комфорт. Стоимость таких сеансов начинается от 11 тысяч рублей.

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