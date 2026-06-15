Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 23:15

Общество

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

В Москве всю неделю ожидается прохладная и дождливая погода

В России стали реже покупать мебель

В Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков за неделю

ИИ-ассистент Алиса напоминает о приеме лекарств пациентке с болезнью Альцгеймера

В Москве за сутки может выпасть больше половины месячной нормы осадков

"Московский патруль": в парке "Патриот" прошла акция "Один день с полицией Подмосковья"

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 15 июня

"Новости дня": ливни ожидаются в Москве до утра 17 июня

Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области до вечера 17 июня

Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за непогоды, которая сохранится минимум до утра вторника. В прогнозе – ливни, грозы и сильный ветер.

Москвичей призывают не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Дептранс просит водителей учитывать плохую видимость на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких торможений и перестроений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоЕкатерина Ефимцева

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика