Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы столицы работают в усиленном режиме из-за непогоды, которая сохранится минимум до утра вторника. В прогнозе – ливни, грозы и сильный ветер.

Москвичей призывают не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили. Дептранс просит водителей учитывать плохую видимость на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких торможений и перестроений.

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