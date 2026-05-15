Стоматолог Бутенко посоветовал ставить брекеты до 25 лет

Брекеты вредят здоровью зубов взрослых россиян, предупредили в Минздраве. Стоит ли исправлять прикус таким образом, расскажет Москва 24.

"Повальное увлечение"

Взрослые, которые ставят брекеты, наносят урон собственному здоровью. Об этом ТАСС заявил главный внештатный специалист стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич.

"Не надо ставить брекеты, потому что, когда вы двигаете зубы, вы уменьшаете объем костной ткани. И потом возникают рецессии", – подчеркнул он.





Олег Янушевич главный внештатный специалист стоматолог Минздрава РФ Поэтому я считаю, что вот это повальное увлечение частных клиник, но и не только частных клиник, брекетами, оно плохо влияет на стоматологическое здоровье граждан.

Кроме того, после брекетов зубы могут начать расходиться, а для их установки иногда приходится удалять соседние, добавил специалист.

Ранее врач – ортодонт-гнатолог Елена Котунова рассказала, что патологический прикус – неправильное положение и смыкание зубов – часто возникает из-за генетических особенностей роста лицевого скелета. Это может привести к нарушению осанки, дискомфорту в позвоночнике, повышенной чувствительности зубов из-за истончения эмали и даже их выпадению.

По словам эксперта, неправильный прикус влияет и на тонус мышц: смещение нижней челюсти перенапрягает челюстно-лицевую область, меняет положение диска в суставе, вызывая щелчки и хруст. В запущенных случаях пациентам трудно открывать рот, возникают головные и мышечные боли. Кроме того, с челюстью могут быть связаны гастрит и другие патологии ЖКТ: из-за нарушения жевательных функций пищевой комок попадает в желудочно-кишечный тракт неподготовленным, что приводит к проблемам с пищеварением, добавила специалист.

"Дискуссионный вопрос"

При установке брекет-системы врач-ортодонт всегда оговаривает с пациентом правила гигиены полости рта. Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева пояснила Москве 24, что ситуация может усугубиться только в том случае, если не соблюдать выданные рекомендации.

"После каждого приема пищи нужно хотя бы прополоскать рот: углеводы прилипают к эмали, и если без брекетов она хорошо омывалась слюной, то с ними это уже невозможно. Если не получается почистить зубы, нужно хотя бы провести орошение полости рта и пользоваться всем гигиеническим набором, который предоставляется пациентам", – сказала она.

По словам специалиста, взрослых старше 30 перед установкой брекет-системы направляют на диагностические рентгенологические снимки (КТ), чтобы понять, нет ли ухудшения костной ткани и не появится ли подвижность зубов.





Мария Балакирева врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Если последнее есть до установки, пациента отправляют на пародонтологическое лечение (скорее всего, нужно убрать поддесневой камень). При ортодонтической терапии может наблюдаться легкая степень подвижности зуба, а также резорбция (уменьшение) костной ткани вокруг корня. Врач-ортодонт контролирует этот процесс, отправляя на снимок раз в пять месяцев, чтобы ситуация не усугубилась и корень не держался только за счет десны.

Людям старше 60 с собственными зубами, расположенными "в шахматном порядке и неэстетично", но сохранившимися в идеальном состоянии благодаря тщательному уходу, лучше не начинать ортодонтическое лечение без острой необходимости. Это связано с вероятностью возникновения трудностей в процессе длительной процедуры и последующего ухода, объяснила специалист. При этом она рекомендовала всем пациентам пройти нескольких врачей-ортодонтов, чтобы взвесить рекомендации и принять окончательное решение.

В свою очередь, стоматолог, челюстно-лицевой хирург Олег Бутенко рассказал Москве 24, что анатомия и физиология строения зубочелюстной системы закладывается еще в утробе матери на четвертой-шестой неделе беременности, а затем формируется в первый год жизни.

"Если человек с детства лечит зубы, они прорезываются своевременно, парно, он ими хорошо жует – формируется правильный прикус. Но при генетической предрасположенности, несоответствии ширины зубов ширине челюстей происходит деформация, зубы не помещаются, и нужна брекет-система. Ее лучше делать начиная с подросткового возраста и до 25 лет", – пояснил специалист.

Он отметил, что зубочелюстная система состоит из маленьких костей, соединенных хрящевыми швами. С помощью брекетов можно не только переместить зубы, но и повлиять на зону роста, чтобы межкостные швы расширились, челюсть увеличилась в объеме и зубы поместились в дуге. У тех, кому больше 25 лет, происходит склерозирование: хрящевые швы превращаются в костные, и процесс замедляется, добавил врач.

"Принцип действия брекетов: дуга с маленьким давлением влияет на кость, часть которой рассасывается с одной стороны, а с другой плотность увеличивается (таким образом, происходит перемещение зуба по принципу аппарата Елизарова). Если кость очень крепкая или зуб нужно передвинуть на значительное место, вместо качественного перемещения происходит рассасывание тканей, возникают гингивит, пародонтит, редукция альвеолярного отростка, зубы оголяются", – подчеркнул эксперт.

Чтобы этого избежать, на начальном этапе нужно провести качественную диагностику: сделать необходимые рентген-снимки и компьютерную томографию, а с помощью специальных формул и программ спланировать лечение.





Олег Бутенко стоматолог, челюстно-лицевой хирург Существует система элайнеров и искусственный интеллект: загружаешь слепки и КТ, задаешь программе, возможно ли получить правильный прикус. При некачественном планировании результат не происходит – это дефект медицинской помощи.

Если проблема кроется не в зубах, а в костях, пользы от лечения не будет: произойдет либо рассасывание ткани, либо зуб оголится и выпадет, отметил специалист.

"Также у взрослых часто пломбированные зубы с гранулемами и кистами на верхушках корней – при установке тяги может начаться обострение хронического воспаления (флюс, периостит, обострение хронического периодонтита). Людей с гнатической формой прикуса (проблемы с костями) ортодонт должен направить в стационар челюстно-лицевой хирургии для операции: кости перемещаются в нужное положение и фиксируются на титановых пластинах, а потом лечение доводится брекетами", – добавил стоматолог.

По его мнению, необходимость ставить брекеты, если зубы не идеально ровны, но ситуация не критическая, – "дискуссионный вопрос".

"С одной стороны, можно оставить как есть, но с другой – повернутые зубы могут влиять на биомеханику жевания, сустав, происходит стирание эмали и дентина, уменьшение прикуса, релокация диска сустава. Чтобы определить, нужно ли ставить брекеты, необходимо идти на прием к врачу", – пояснил эксперт.

Бутенко отметил, что лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект: человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта, что отражается на образе жизни в целом. В случае с их установкой нужно обращать внимание на грамотную диагностику и индивидуальные рекомендации для каждого пациента, заключил стоматолог.

