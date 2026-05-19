Врач Ерофеева: вознаграждение суррогатной матери в России составляет около 5 млн рублей

Гонорар суррогатной матери в столице может достигать 5 миллионов рублей и более, рассказали эксперты. При этом СМИ утверждают, что цены на эти услуги выросли втрое с 2022 года. На что обратить внимание при выборе суррогатной матери и о каких рисках нужно знать – в материале Москвы 24.

Дорогие услуги

Стоимость программы суррогатного материнства для биологических родителей составляет от 5 миллионов рублей, рассказала телеканалу Москва 24 заместитель генерального директора клиники ЭКО "АльтраВита" Валентина Апрышко.

"Чем больше пациенты готовы заплатить вознаграждение кандидату, тем быстрее получится его найти", – подчеркнула специалист.

Суррогатная мать Айя, которая дважды участвовала в программе, рассказала журналистам телеканала, что она пошла на это ради желания обеспечить собственных детей жильем после переезда в Москву. Со временем девушка стала куратором, который помогает будущим родителям находить женщин, готовых выносить ребенка, и вести переговоры между ними и заказчиками.

"Я получила свой первый гонорар – 1,2 миллиона рублей, еще ежемесячно мне оплачивали 30 тысяч рублей, чтобы я на них жила. В 2024 году я получила 2,4 миллиона рублей, это была программа за границей", – рассказала Айя.

Руководитель Центра сопровождения репродуктивных технологий "Азбука жизни" Ольга Федоровская поделилась с телеканалом Москва 24, что сначала оплата услуг суррогатной матери поступает на счет клиники, после чего женщина подписывает согласие о признании за заказчиками статуса генетических родителей.

"Суррогатная мама сейчас может заработать от 2 до 2,5 миллиона рублей и более", – указала она.

При этом, по данным издания Forbes со ссылкой на опрошенные российские клиники, услуги суррогатных матерей подорожали примерно в три раза, достигнув в среднем 4–12 миллионов рублей. Это произошло после того, как в декабре 2022 года вступил в силу закон, запрещающий пользоваться программой иностранцам (кроме состоящих в браке с россиянами), одиноким мужчинам и парам без брака.

Требования к кандидату

Врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева рассказала Москве 24, что суррогатной матерью может стать женщина репродуктивного возраста, здоровая ментально и гинекологически, а также рожавшая здорового ребенка ранее.

По словам эксперта, подавляющее большинство центров, где проводятся экстракорпоральное оплодотворение и программы суррогатного материнства, имеют базы данных с проверенными кандидатками, о которых есть хорошие отзывы.

"Клиники также беспокоятся о своей репутации. Можно проверить предложенную суррогатную мать с помощью юристов, у которых есть доступ к различным базам данных (криминальные истории, долги, судимости и т.д.). Я настоятельно рекомендую не заниматься этим самостоятельно, а положиться на представителей клиники, где будет проходить оплодотворение", – подчеркнула Ерофеева.

Скандальную женщину, которая ни с кем не уживается, в такие программы не берут – она способна в середине процесса сказать, что оставляет ребенка себе. Поэтому суррогатные матери проходят специальные психологические тесты, уточнила эксперт.

При этом женщины вынашивают чужих детей не только из желания заработать: некоторые просто хотят помочь тем, у кого нет счастья материнства. Кроме того, часто в программу идут близкие родственники или подруги, чтобы помочь решить сложную ситуацию. В то же время подавляющее большинство видит в этом исключительно заработок, сказала врач.





Любовь Ерофеева врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Вознаграждение женщине составляет примерно от 3 до 5 миллионов рублей. Плюс сюда добавляются расходы на чекапы, поддержание здоровья, питание (на которое могут уходить большие деньги), возможно, проживание в загородном доме родителей, отдых, услуги юристов, клиники и родильного дома. Получается достаточно круглая сумма, которую могут себе позволить только обеспеченные.

После полного медицинского осмотра суррогатной мамы проводится процедура искусственной инсеминации или экстракорпорального оплодотворения (спермой супруга, донорскими клетками либо яйцеклеткой жены).

"Важно понимать, что суррогатная мать вынашивает не своего ребенка – биологически он ей чужд. После родов проводится контроль по группе крови и биологическим особенностям, женщина пишет юридический отказ от претензий на малыша, после чего оформляются документы на биологических родителей", – обратила внимание эксперт.

По ее словам, в процессе могут возникнуть вопросы: что делать, если ребенок рождается, например, с аномалиями развития или тяжелыми наследственными заболеваниями? Кому остается ребенок? Об этом будущие родители должны быть предупреждены, чтобы для них это не стало неприятным сюрпризом, заключила Ерофеева.

Юридические аспекты

В случае обращения к суррогатной матери обязательно нужно заключать договор. В нем прописываются компенсации, в том числе за лечение и питание, поделилась с Москвой 24 адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

"Есть очень важный нюанс: по российскому закону женщина, которая родила ребенка, является его матерью, и она может оставить его себе, даже если не является его генетическим родителем", – рассказала специалист.

Чтобы заказчики (биологические родители) получили свидетельство о рождении, необходимо согласие суррогатной матери. Если его нет, суд отказывает: заставить мать отдать ребенка нельзя.

"При этом, если мужчина дал согласие в клинике на проведение искусственного оплодотворения, он не может отказаться от отцовства, даже если ребенок зачат от донорской спермы. Он будет юридически связан с этим ребенком, в том числе и по алиментам", – уточнила Ярмуш.

Если суррогатная мать не соглашается отдать новорожденного, факт отцовства и материнства устанавливается на основании договора и медицинских документов. В случае, когда суд принимает решение в пользу заказчиков, вносятся изменения в актовую запись о рождении. Но даже при наличии всех документов арбитраж все равно имеет право отказать в иске, и ребенок останется с матерью.





Мария Ярмуш адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Бывают и обратные ситуации, когда заказчики отказываются забирать рожденного ребенка. Тогда суррогатная мать остается с ним и иногда не получает обещанных выплат – в таком случае деньги придется взыскивать через суд.

В любом случае это не уголовные дела, а гражданско-правовые споры. Суды рассматривают иски об установлении отцовства и материнства.

"Оформлять все документы нужно только через клинику. Но учреждение оказывает только медицинские услуги, а юридические вопросы – задача профильных специалистов. В моей практике был случай, когда суррогатной матерью оказалась хорошая подруга, которая сама и предложила помощь женщине. Были выплачены компенсации, но договор о суррогатном материнстве они не заключили. В итоге подруга отказалась отдавать ребенка", – добавила она.

Существует и морально-этическая сторона: у суррогатной матери может сработать материнский инстинкт, и девушка не захочет отдавать ребенка.

"Суд встанет на ее сторону. Гарантированно прописать что-либо, чтобы такого не случилось, невозможно. В других странах, например в Германии, суррогатное материнство вообще категорически запрещено", – уточнила юрист.

В России процедура пока разрешена, но риски огромны для обеих сторон. Поэтому, прежде чем решиться на этот шаг, нужно очень внимательно все взвесить и обязательно проконсультироваться с юристами и врачами, заключила эксперт.

