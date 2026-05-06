Депутат Куринный раскритиковал идею узаконить деятельность доул в России

Профессию доулы – помощницы женщины во время родов – предложили узаконить в России. По словам авторов идеи, в настоящее время их деятельность никак не регламентирована. В плюсах и минусах инициативы разбиралась Москва 24.

"Нужен стандарт профессии"

В России необходимо законодательно закрепить профессию доул – помощниц, которые оказывают роженице эмоциональную, физическую и информационную помощь. Об этом изданию "Абзац" заявила президент ассоциации специалистов акушерской практики "Акушерский союз", создатель центра традиционного акушерства Тамара Садовая.





Тамара Садовая президент ассоциации специалистов акушерской практики "Акушерский союз", создатель центра традиционного акушерства С учетом особенности организации акушерской помощи у нас, где не хватает акушерок и врачей, помощники, которые оказывают психологическую поддержку женщине, нужны. При этом речь идет о вопросах здоровья и безопасности. Поэтому эту деятельность нужно обязательно регистрировать. И, соответственно, нужен стандарт профессии, практики и знаний.

Эксперт добавила, что наличие базового медицинского образования у доулы было бы плюсом, но для работы помощницей на родах достаточно профильных знаний в акушерском деле.

Однако зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в разговоре с Москвой 24 отверг предложенную инициативу.

"На сегодняшний день существуют стандарты профессиональной медицинской помощи. Есть специалисты, оказывающие содействие и психологическую поддержку. Не вижу необходимости вводить дополнительную специальность, тем более предусматривать для нее образовательный процесс", – отметил депутат.





Алексей Куринный зампред комитета Госдумы по охране здоровья Функционал такого персонала имеет место быть с точки зрения определенной моды на такой процесс или какого-то, условно, западного подхода. Но с точки зрения профессиональной помощи в родах, на мой взгляд, введение дополнительных специалистов не требуется.

В свою очередь, акушер-гинеколог Любовь Ерофеева отметила, что ее коллеги оказывают женщине ровно такую же поддержку, что и доулы. Моду на последних она связала в том числе с тем, что некоторые женщины не хотят рожать в лечебном учреждении.

Тем не менее врач настоятельно рекомендовала делать выбор в пользу роддома, отказавшись от домашних родов, идей с надувными бассейнами, родами в водe и других подобных трендов из интернета.

"Это все маркетинговые выдумки, не имеющие никакого смысла ни с точки зрения классического акушерства, ни с точки зрения физиологии женщины. Будущую маму в теплую ванну можно погрузить только на этапе схваток, когда они болезненные, и нужно обеспечить покой и расслабиться", – подчеркнула Ерофеева.

Разграничение ответственности

При этом член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексей Старченко в разговоре с Москвой 24 отметил, что однозначно ответить на вопрос о необходимости закрепления деятельности доул затруднительно.

"Нужно четко разграничить позиции между акушеркой и парамедиком (так я бы назвал доулу, потому что это не медработник). Любая помощь – это хорошо, но она не должна превращаться в медицинскую. Функции такого специалиста должны быть четко расписаны. Если это не сделать, все сведется к домашним родам, что печально для демографии и конкретного человека", – пояснил он.

Эксперт также добавил, что присутствие платного сотрудника, не являющегося работником медорганизации (родильного дома или перинатального центра), создает конфликт интересов.

"Всегда будет возможность попытаться свалить неблагоприятный исход друг на друга. С другой стороны, присутствие независимого человека может дисциплинировать персонал при оказании помощи – это положительный момент. Но это может быть и не помощник как таковой, а, например, медицинский юрист, нанятый для контроля и фиксации действий персонала на случай иска", – подчеркнул Старченко.

В случае если парамедик будет вмешиваться в оказание медицинской помощи, он, скорее всего, помешает акушерам-гинекологам. Тогда, по мнению специалиста, появится "лазейка, чтобы обвинить его в дестабилизации работы бригады".

"Тонкий момент с точки зрения профилактики конфликта интересов между штатными работниками, которые обязаны оказывать помощь, и добровольным специалистом, который получил деньги, но конкретных обязанностей у него нет", – добавил он.





Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Массаж или слова поддержки могут быть невозможны в критической ситуации – когда пациентку, например, переводят из местной анестезии в общую. Эти вопросы будут решаться не в пользу парамедика. Медицинские организации, скорее всего, начнут всячески препятствовать появлению в родильном зале такого "свидетеля".

Для внедрения такого механизма нужно четко прописать его и включить в порядок оказания медпомощи по акушерству и гинекологии.

"Присутствие должно быть нормировано: что разрешается, что нет, в каких случаях он отходит от подопечной (развитие критических состояний), вправе ли он вести записи. Иначе распадается важнейший момент – доверие рожениц врачам. Они могут рассматривать такого человека как ненужного свидетеля, и у женщины возникает негатив. Плюс родильные залы не для одной женщины: там могут находиться и другие, и присутствие постороннего может расцениваться как нарушение врачебной тайны", – пояснил он.

На данном этапе есть множество вопросов, которые нужно сначала разложить на бумаге, а затем проиграть в ролевой ситуации. Главное – не нарушить психологическое взаимодействие и контакт между роженицей и медицинской бригадой, заключил Старченко.