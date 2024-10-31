Врач Минц: при "лотосовых родах" у ребенка может не сформироваться иммунная система

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При "лотосовых родах" женщине не отрезают пуповину, а ждут, когда она сама пересохнет и отвалится. Однако из-за этого у ребенка может не сформироваться иммунная система, так как у плаценты возникает высокий риск инфицирования. Об этом Москве 24 рассказала врач – акушер-гинеколог Алена Минц.

"Все эти инфекции и бактерии могут передаваться малышу, поэтому это опасно. И даже если сравнивать – в популярных странах <...> детская смертность в два раза выше, чем в России. Конечно, это не связано напрямую именно с "лотосовыми родами". Тем не менее это значит, что все виды нестандартных родов увеличивают риск", – добавила врач.

По ее словам, услуги нестандартных родов чаще всего предлагают акушеры и доулы, сопровождающие женщину в процессе родов. При этом если пациентка хочет родить необычно, то ей зачастую не отказывают. В некоторых частных клиниках такая практика есть.

Популярность "лотосовых родов" среди россиянок выросла на 30%. Цена услуги в России оценивается в примерно 200 тысяч рублей. Минц предполагает, что рост популярности произошел из-за маркетинга и трендов в социальных сетях.

"Я считаю, что это, конечно, в большинстве случаев даже не из-за недоверия к медицине, а из-за нестабильного психологического состояния, потому что женщине страшно. Она хочет максимально сделать хорошо своему малышу. Потому что ей сказали: "Твой ребенок может быть от этого гением", – отметила акушер.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ранее призвала россиянок отказаться от тренда на "лотосовые роды", так как это может привести к всплеску летальных случаев. В свою очередь, врач Юрий Серебрянский указал, что такая процедура особо опасна для младенца, так как это влечет за собой гнойное воспаление и последующую операцию.