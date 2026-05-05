Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 12:43

Общество
Главная / Истории /

Врач Крупин оценил тренд на добровольную госпитализацию в психдиспансер

"Звоночек": почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры

Зумеры добровольно ложатся в психиатрические клиники для снятия стресса – свои истории пациенты рассказали в Сети. Чем грозит такой метод расслабления, разбиралась Москва 24.

Нужна передышка?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/my_citymoscow_

В соцсетях набирает популярность тренд на "дуркинг": зумеры добровольно ложатся в психоневрологические диспансеры, чтобы снять стресс, отдохнуть от работы, гаджетов и информационного шума.

В частности, пациентка опубликовала видео, снятое в одной из московских клиник. Девушка подробно рассказала о распорядке дня: утренние процедуры, уколы, анализы, релаксационная гимнастика, водные процедуры, магниты для спины и вечерний спорт.

"Во всех отделениях очень чисто. Вечером я подкармливала кошечек. Ужин из вкуснейшей больничной пищи (без шуток – обожаю)", – поделилась она.

"Дуркинг" – это осознанный цифровой детокс и строгий режим, который помогает временно изолироваться от дедлайнов, уведомлений и перегрузок. По данным СМИ, сутки такого "отдыха" в частных клиниках могут стоить до 15 тысяч рублей.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что пребывание в таких клиниках – право каждого, но помощь там оказывается скорее психологическая, а не психиатрическая. Он предостерег пациентов от фальсификации симптомов ради попадания в госучреждения: постановка на учет влечет за собой ограничения, вплоть до отказа в поступлении на госслужбу.

"Это не совсем здорово, и такие моменты нужно контролировать и объяснять людям", – заключил депутат.

Ранее зумеры увлекались другими форматами информационного детокса: например, "санаторингом" (поездками в советские здравницы) и поездками в монастыри для тишины и размышлений. Некоторые психологи убеждены, что такие методы помогают справиться с выгоранием и обрести себя.

"Не карательная мера"

Фото: 123RF.com/pitinan

Чтобы попасть в специализированное медицинское учреждение, пациенту предстоит пройти ряд процедур. Об этом Москве 24 рассказал психиатр Владимир Крупин.

"Психиатрия – очень сложно диагностируемая область, где нет специальных приборов, как в других сферах, есть только тесты. Поэтому фундаментально врачи опираются на жалобы. К диагностике относятся внимательно, в том числе этому поспособствовал известный эксперимент, когда несколько здоровых людей обратились с жалобами в психиатрическую больницу, всех госпитализировали, почти всем поставили шизофрению", – отметил он.

По словам эксперта, на сегодняшний день психиатрия гуманизировалась и перестала считаться карательной мерой.

Психически здоровый человек не захочет лечь в больницу. Если кому-либо приходит такая мысль – это звоночек, что что-то идет не так. Самый минимум – клиническая усталость: пациенту требуется отдых. Люди склонны игнорировать это, что порой заканчивается госпитализацией, когда психика начинает разрушаться от хронической усталости.
Владимир Крупин
психиатр

Если человек обращается с жалобами (например апатия, ангедония, потеря смысла жизни, нежелание просыпаться, считающиеся серьезными симптомами), психиатры относятся к ним внимательно.

"Такому пациенту, вероятно, предложат госпитализацию, в процессе которой проводят глубокие обследования: приходят клинические психологи, делают тесты, беседуют. Если с человеком все в порядке, его никто не будет задерживать – сделают несколько капельниц витаминов, приведут в порядок и выпишут", – пояснил врач.

При этом даже здоровый человек может быть госпитализирован с психозом. Это возможно в ряде случаев, когда, например, накладываются проблемы с работой, развод, переезд, ухудшение условий, неподходящая погода. Такой пациент быстро приходит в себя, и его выписывают через пару дней, резюмировал Крупин.

В свою очередь, клинический психолог Татьяна Маремпольская в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций, установок и переживаний, которые мешают и делают жизнь неполной.

"Это своего рода гигиена психики, аналогичная чистке зубов или занятиям спортом. У специалистов есть понятие "психопрофилактика", но в обществе существует стереотип, что к ним нужно обращаться только при наличии заболеваний или дисфункций", – пояснила она.

Эксперт объяснила это тем, что в советское время психиатрия была карательной, до сих пор некоторые стесняются идти даже к психологу. Однако сейчас, например, в Москве созданы специальные центры психического здоровья, куда по ОМС можно обратиться при профессиональном выгорании или психоэмоциональном напряжении. Там есть кабинеты разгрузки и программы медитации – целый комплекс инструментов, чтобы привести себя в порядок, рассказала Маремпольская.

Кто-то, имея дисфункцию и боясь себе в ней признаться, маскирует ее под "детокс" и ложится в больницу. Всегда должен быть повод: усталость, перегрузка, эмоциональное выгорание, уныние, депрессия, проблемы в отношениях. Здоровому человеку с хорошим самочувствием вряд ли придет в голову лечь на детокс.
Татьяна Маремпольская
клинический психолог

Если относительно здоровый человек попадает в психиатрическое учреждение ради интереса, нахождение там может ему навредить, добавила специалист.

"В острое отделение его не положат – для этого нет показаний. Обычно это происходит в отделениях реабилитации или планового восстановления. Если есть замаскированное или недиагностированное расстройство, это может повлиять на развитие навязчивых мыслей. Когда психика здоровая, человек просто расширит свои границы и поймет, что и такие люди бывают, возможно, созреет идея, как им помогать", – пояснила она.

Психолог также отметила, что грамотно составленная программа восстановления – эффективный инструмент. Она должна быть профессиональной, тщательно выверенной, адаптированной под целевую аудиторию и русифицированной: западные тренды не подходят из‑за особенностей национального менталитета. Такая программа может оказаться полезной, в частности, для реабилитации после COVID‑19, учитывая распространенность постковидных психических расстройств, заключила Маремпольская.

Читайте также


Зудакова Татьяна

обществоистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика