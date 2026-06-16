16 июня, 07:15Общество
Стоматолог рассказал, как не ошибиться при выборе зубного импланта
При выборе зубных имплантов важно учитывать не только цену, но и качество материалов, а также опыт врача и уровень диагностики. Как отметил врач-стоматолог Арам Давидян, перед установкой необходимо провести полное обследование и получить подробный план лечения.
Врачи призывают избегать клиник, которые обещают слишком быстрое лечение без диагностики или предлагают подозрительно низкую цену. Это может привести к осложнениям и необходимости повторного лечения.
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