Стоматолог рассказал, как не ошибиться при выборе зубного импланта

При выборе зубных имплантов важно учитывать не только цену, но и качество материалов, а также опыт врача и уровень диагностики. Как отметил врач-стоматолог Арам Давидян, перед установкой необходимо провести полное обследование и получить подробный план лечения.

Врачи призывают избегать клиник, которые обещают слишком быстрое лечение без диагностики или предлагают подозрительно низкую цену. Это может привести к осложнениям и необходимости повторного лечения.

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