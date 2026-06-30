В московских поликлиниках начали тестировать ИИ-ассистентов, которые помогут врачам сократить бумажную нагрузку и ускорить прием пациентов.

ИИ-ассистент поможет взять всю рутину на себя. Он анализирует разговор врача и пациента и автоматически формирует черновик с обезличенными данными. Искусственный интеллект выделяет жалобы, анамнез, диагноз и рекомендации, а специалисту остается проверить документ и внести финальные правки.

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