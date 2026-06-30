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Новости

30 июня, 10:00

Мэр Москвы

Собянин: более 80 стационарных корпусов обновлено в Москве с 2020 года

Собянин: более 80 стационарных корпусов обновлено в Москве с 2020 года

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В Москве за 6 лет привели в порядок более 80 корпусов городских клиник, сейчас работы продолжаются еще на 15 объектах. Об этом Сергей Собянин рассказал в личном блоге.

В столице формируется новый каркас стационарной медицинской помощи. Помимо ремонта зданий, в больницах создают современную внутреннюю логистику для ускорения помощи пациентам и комфортные зоны пребывания.

Также обновляются территории вокруг стационаров. За последние 6 лет были благоустроены территории 20 больниц. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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