Улицы Академика Королева и Валаамскую соединят путепроводом в Москве

Улицы Академика Королева и Валаамская будут соединены путепроводом в Москве. Ключевой этап строительства завершен. Путепровод длиной около 500 метров позволит водителям экономить время в пути между Лосиноостровским и Ярославским районами.

Сейчас путь с Малыгинского проезда на одноименную улицу занимает около 20 минут, перепробег составляет примерно 10 километров. Вдоль путепровода пройдут тротуары и велосипедные дорожки, территорию вокруг благоустроят.

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