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20 июня, 12:15

Транспорт

Маршрут № 1545 будет ходить в два раза чаще в Москве

Маршрут № 1545 будет ходить в два раза чаще в Москве

Три новых автобусных маршрута запустили между Москвой и областью

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Москва и область запустили три новых автобусных маршрута. Они свяжут станцию метро "Алтуфьево" с Долгопрудным, а также станцию метро "Медведково" с Мытищами. Маршрут № 1545 теперь будет ходить в два раза чаще.

Директор Центра исследований "Умного города" НИУ ВШЭ Константин Трофименко отметил, что автобусный транспорт является самым гибким видом транспорта. Город постоянно меняется, появляются новые объекты, поэтому маршруты периодически корректируются.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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