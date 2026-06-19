Авиакомпании восстанавливают расписание после ограничений в московских аэропортах. Большинство пассажиров уже отправились в пункты назначения. Аэропорты Москвы работают в усиленном режиме, дежурят дополнительные сотрудники и инспекторы Ространснадзора.

Из-за временных ограничений несколько сотен рейсов были задержаны и отменены. Пассажиры стараются сохранять спокойствие, перевозчики оперативно решают вопросы. Эксперты напоминают, что в случае форс-мажора у пассажиров есть законные права.

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