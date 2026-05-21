Эксперт объяснил ограничения на использование пауэрбанков в самолетах

Ограничения на использование пауэрбанков в самолетах связаны с риском возгорания литиевых аккумуляторов. Об этом рассказал эксперт рынка телекоммуникаций Эльдар Муртазин. По его словам подобные случаи происходят ежемесячно в разных странах мира, поэтому авиакомпании усиливают меры безопасности.

Эксперт отметил, что в некоторых странах уже действуют строгие правила перевозки внешних аккумуляторов. В частности, в Китае запрещают провоз устройств без специальной маркировки. Также пассажирам рекомендуют не использовать пауэрбанки во время полета и подключать телефоны к бортовым системам питания.

