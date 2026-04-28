Сергей Собянин рассказал о строительстве Бирюлевской линии метро

Сергей Собянин дал старт проходке тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров Мечты" Бирюлевской линии метро в Москве. Тоннелепроходческому комплексу "Виктория" предстоит пройти почти 2 километра.

Максимальная длина проходки составит 24 метра. Завершить проходку планируют в начале следующего года. Бирюлевскую линию запустят поэтапно. Первый участок "ЗИЛ" – "Курьяново" планируют завершить в 2028 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.