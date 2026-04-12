Городские кварталы появятся в 27 районах Москвы по 34 проектам КРТ

Городские кварталы появятся в 27 районах Москвы по 34 новым проектам комплексного развития территорий (КРТ).

На месте полузаброшенных участков построят более 3 миллионов "квадратов" недвижимости. Это, в том числе, дома для участников программы реновации, а также общественно-деловые пространства.

В Отрадном возведут технопарк, в Нагатино-Садовниках – школу на тысячу мест и детсад для 350 воспитанников. Новый ФОК появится в Братееве, там же запланировано строительство подстанции скорой помощи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.