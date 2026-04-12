Турэксперт Васильева назвала музеи, где можно узнать все о полетах в космос

12 апреля в России отмечают 65 лет со дня полета Юрия Гагарина в космос. В разных регионах страны открыто множество музеев, посвященных этому событию. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает о самых интересных из них, где можно посмотреть, как живут космонавты в условиях невесомости, и даже самому слетать в космос с помощью игровых симуляторов.

Звездный городок

В Звездном городке по сей день находится действующая тренировочная база – Центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина. До 1990-х он был полностью засекречен и не отмечен ни на каких картах и указателях, а сегодня его можно посетить с экскурсией. Участникам покажут разные космические корабли (если повезет, можно будет побывать в корабле "Союз"), некоторые экскурсии также подразумевают полеты на виртуальных самолетах и вертолетах и тренировки в барокамере или сурдокамере. Стоимость – от 2 500 рублей с человека. Также здесь можно арендовать скафандр и научиться его надевать, снимать и самостоятельно осуществлять процесс герметизации (120 тысяч рублей) или почувствовать невесомость на специальном самолете-лаборатории ИЛ-76 МДК (585 тысяч рублей с человека).

Звездный городок – режимный объект, так что все экскурсии бронируются минимум за 21 рабочий день.

Как добраться: на электричке с Ярославского вокзала до станции Циолковская, чуть больше часа в пути и от 217 рублей за билет в одну сторону.

Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ

Павильон № 34 на ВДНХ – один из самых масштабных "космических" музейных комплексов в России. Там выставлены архивные документы, фотографии и редкие образцы космической техники – например, макет станции "Мир" в натуральную величину и капсула Юрия Гагарина – та самая с корабля "Восток-1", луноходы, а перед павильоном установлен макет ракеты-носителя "Восток" в натуральную величину высотой 38 метров.

Кроме традиционных музейных экспонатов, здесь есть и интерактивные развлечения: игровые симуляторы и 5D-кинотеатр, где можно увидеть историю покорения Вселенной человеком от теории Большого взрыва до перспектив колонизации Марса.

Как добраться: Москва, проспект Мира, 119, павильон № 34 (ближайшие станции метро – "ВДНХ" и "Ботанический сад"). Входной билет – 700 рублей, групповые экскурсии – 400 рублей с человека (проходят по сеансам, актуальное расписание нужно посмотреть на сайте).

Государственный музей истории космонавтики им. Циолковского

Константин Циолковский прожил в Калуге почти всю сознательную жизнь, здесь он занимался исследованиями и преподавал. Музей, который сегодня носит его имя, считается первым в мире и одним из крупнейших в России на космическую тематику. Он был открыт при непосредственном участии космонавтов Юрия Гагарина и Сергея Королева, и в нем выставлены тысячи экспонатов, связанные с исследованиями космоса, – макеты ракет, скафандры, личные вещи космонавтов, а также есть собственный планетарий.

"Вторая очередь" – новое здание музея, которое почти в четыре раза больше исторического по площади. Здесь на открытом воздухе расположен стартовый комплекс ракеты "Восход", а внутри – мультимедийный комплекс с интерактивными развлечениями вроде имитации космического полета, обсерватория для наблюдения за космическими телами и 3D-кинотеатр.

Как добраться и сколько стоит: электричка до Калуги отправляется с Киевского вокзала, в пути 3–3,5 часа, стоимость билета – от 790 рублей в одну сторону. Входной билет в музей – 500 рублей (с посещением мультимедийного комплекса – 850 рублей).

Самара космическая

В Великую Отечественную войну в Самару (в те годы – Куйбышев) эвакуировали авиационный завод, где делали самолеты и ракеты-носители. У входа в просветительский музей "Самара космическая" стоит настоящая ракета "Союз" – одна из главных городских достопримечательностей. Часть экспозиция временно перенесена в торговый центр "Гуд'ОК" на улице Красноармейской, но ракету по-прежнему можно увидеть по адресу Ленина, 21 (сейчас в основном здании строят планетарий).

В интерактивном музее можно узнать, как живут космонавты на орбитальной станции: что едят, как тренируются и какие проводят эксперименты.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Самары – около двух часов в пути и в среднем от 6 800 рублей за билет туда и обратно. Входной билет в музей – 400 рублей.

Мемориальный музей Юрия Гагарина

Этот музей на малой Родине Юрия Гагарина – хранитель памяти о жизни выдающегося космонавта. Бывший город Гжатск в Смоленской области сегодня называется его именем – Гагарин, здесь расположен целый мемориальный комплекс, который включает в себя несколько зданий.

Дом-музей школьных лет Юрия Гагарина рассказывает об обстановке, в которой прошли детские годы будущего космонавта. В Доме-музее родителей героя Советского Союза воссоздана обстановка периода с 1961 по 1967 год, когда Гагарин приезжал сюда с семьей и друзьями. Здесь сохранились фотографии и многочисленные подарки, а рядом с домом стоит автомобиль "Волга", принадлежавший первому космонавту. В свою очередь, Музей Первого полета, находящийся в комплексе, посвящен строительству космодрома Байконур, подготовке первого отряда космонавтов и прочим научно-техническим достижениям.

Как добраться и сколько стоит: на поезде с Белорусского вокзала до Гагарина – около двух часов в пути и от 1 000 рублей за билет в одну сторону. Единый билет по всем музеям комплекса – 800 рублей, по отдельности – от 100 до 350 рублей в каждый.

