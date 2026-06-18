Московским водителям напомнили ПДД при обгоне автомобиля

Многие водители в Москве, принимая решение об обгоне, оценивают лишь дорожную обстановку и расстояние до встречных машин. При этом они не обращают внимания на знаки и разметку. По правилам, это опережение транспортного средства с выездом на встречную полосу. Важно не путать его с объездом.

Перед маневром необходимо убедиться, что его не запрещают знаки, разметка и дорожная обстановка. Водителю при нарушении ПДД могут грозить не только штраф, но и лишение прав.

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