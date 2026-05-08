08 мая, 12:22

Город

В Москве утвердили новый регламент работы курьерских служб

Фото: 123RF.соm/milkos

Новый регламент утвержден в рамках Стандарта работы курьерских служб в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Основным изменением стал переход к адресной модели. В единую цифровую систему теперь приходит информация не только о деятельности организации, но и о работе всех доставщиков.

Например, курьеры проходят верификацию документов и ежедневный фотоконтроль в начале смены. Также были введены IoT-модули, которые не позволят СИМ, мопедам и велосипедам развить скорость выше 25 километров в час.

База данных обновляется постоянно, поэтому нарушающие правила курьеры могут быть оштрафованы или заблокированы максимально быстро.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что каждый день курьеры в столице доставляют свыше 700 тысяч заказов. Подтверждение личности и внедрение систем контроля скорости делают процесс доставки безопасным. За два года работы по единому стандарту уровень доверия горожан повысился до 80%.

Ранее в Москве утвердили порядок работы роботов-доставщиков. Всем им необходимо иметь номера для идентификации. Кроме того, автономные курьеры будут передвигаться только в разрешенных зонах. Также их подключат к городским информационным системам АИС "Таксомотор" и ГИС ЕРНИС.

В Москве утвердили новый регламент работы курьерских служб

