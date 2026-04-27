В столицу поступят 50 новых трамваев "Львенок-Москва" до конца 2026 года

До конца 2026 года в столицу поступят еще 50 трамваев "Львенок-Москва". Данный тип признан лучшим инновационным проектом года.

Это первый в России трамвай, который может ездить без подключения к контактной сети. Без проводов он проезжает более 4 километров. При каждом торможении система рекуперации возвращает до 40% энергии на подзарядку батарей.

Трамваи "Львенок-Москва" работают на диаметрах Т1 и Т2.