Выделенную полосу длиной 400 метров откроют на западе Москвы

На западе Москвы появится новая выделенная полоса для городского транспорта протяженностью 400 метров. Полоса начнет действовать с 11 июля на дублере Рублевского шоссе.

По ней будут проходить 9 маршрутов наземного транспорта с интенсивностью движения более 28 автобусов и электробусов в час. Время в пути в часы пик снизится более чем в два раза, а поездки для такси станут быстрее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.