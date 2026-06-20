Новые автобусные маршруты запустили от столичного метро "Алтуфьево" и "Медведково"

Москвичам станет удобнее добираться до Подмосковья. С 20 июня от станций метро "Алтуфьево" и "Медведково" до поселка Поведники в городском округе Мытищи запустили новые маршруты № 1273 и 1279.

Автобусы имеют маркировку на борту "Москва – область". Оплатить проезд можно картой "Тройка" или банковской картой. Пассажирам доступны безлимитные билеты "Единый" зоны "Пригород" и бесплатный проезд по социальным картам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.