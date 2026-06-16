Более 600 трамваев нового поколения вышли на линии в Москве за 10 лет

Почти за 10 лет на столичные линии вышло более 600 новых вагонов трамваев. Сегодня комфортные поездки доступны на 36 маршрутах Москвы, а в подвижном составе появился целый набор современных сервисов.

По словам водителя трамвая Евгении Вилисовой, раньше контроль за посадкой и высадкой пассажиров осуществлялся только с помощью зеркал. Теперь же используются камеры, которые позволяют видеть весь салон и каждую дверь прямо из кабины.

Чем еще современные трамваи отличаются от старых моделей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.