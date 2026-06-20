20 июня, 09:45Транспорт
Движение трамваев приостановят между "Авиамоторной" и проспектом Буденного
Движение трамваев приостановлено на участке между метро "Авиамоторная" и проспектом Буденного 20 и 21 июня. Ограничения связаны со строительством трамвайного разворотного кольца у станции "Авиамоторная".
Вместо трамваев на маршрут выйдут автобусы Т2, которые будут курсировать от метро до проспекта Буденного. Пассажирам рекомендуют проверять актуальную информацию в приложении "Метро Москвы" или на Едином транспортном портале перед поездкой.
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