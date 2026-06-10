График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня, 15:15

Транспорт

Операторы кикшеринга прокомментировали предложение МВД о сокращении числа самокатов

Операторы кикшеринга прокомментировали предложение МВД о сокращении числа самокатов

"Деньги 24": страховые компании России заявили об убытках из-за системы ОСАГО

Юрист объяснил, какое наказание грозит за катание на роликах в метро

Молодежь стала кататься на роликах и скейтбордах в вагонах метро в Москве

Москвичам напомнили о штрафах за езду на роликах и скейтбордах в метро

Количество арендных электросамокатов могут сократить в Москве

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 10 июня

В автошколах может появиться экзамен по оказанию первой помощи при ДТП

Собянин: Филевская линия метро дойдет до Сколкова

Страховые компании в России терпят убытки по полисам ОСАГО

Проблема аварий с участием арендных самокатов является комплексной и требует не ограничений, а усиления мер безопасности и контроля. Так представили сервисов кикшеринга прокомментировали предложение МВД о сокращении числа самокатов в Москве.

В частности, в компании "Яндекс Go" предложили ввести обязательную верификацию возраста через портал "Госуслуги". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваАнастасия Суркова

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

Зачем меняются правила авторизации на российских сайтах?

Поскольку почта имеет персональные данные, они могут утечь куда-либо за рубеж

Читать
закрыть

Как бороться со спросом на препарат от болезни Паркинсона среди детей?

Эксперты уверены: нужно ужесточить рецептурный отпуск

Читать
закрыть

В каких парках Москвы можно заключить брак летом 2026 года?

Одной из площадок стал отреставрированный восточный флигель усадьбы Воронцово

В музее-заповеднике "Коломенское" до 2026 года планируют пожениться порядка 1 000 пар

Читать
закрыть

Зачем в еду стали добавлять личинки мух?

В итоговом продукте содержится до 60% белка

Читать
закрыть

Чем может обернуться частое употребление мороженого?

Лакомство может вызвать тяжесть в желудке и метеоризм

Ежедневное употребление мороженого увеличит нагрузку на пищеварение и поджелудочную железу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика