Операторы кикшеринга прокомментировали предложение МВД о сокращении числа самокатов

Проблема аварий с участием арендных самокатов является комплексной и требует не ограничений, а усиления мер безопасности и контроля. Так представили сервисов кикшеринга прокомментировали предложение МВД о сокращении числа самокатов в Москве.

В частности, в компании "Яндекс Go" предложили ввести обязательную верификацию возраста через портал "Госуслуги". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.