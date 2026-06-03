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03 июня, 22:15

Транспорт

Подмосковный Минтранс назвал запрет на аренду электросамокатов в регионе временным

Подмосковный Минтранс назвал запрет на аренду электросамокатов в регионе временным

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В Минтрансе Подмосковья назвали временным запрет на аренду электросамокатов

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Эксперт назвала причины запрета кикшеринга в Подмосковье

Сразу несколько городов Подмосковья ввели запрет на аренду электросамокатов. Он коснулся Подольска, Котельников, Люберец, Дзержинска, Жуковского, Каширы, Лобни, Раменского, Клина, Ступина и Чехова.

Однако в областном Минтрансе сообщили, что это временная мера. В ведомстве отметили, что на данный момент в регионе формируют единые правила работы сервисов кикшеринга.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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