Подмосковный Минтранс назвал запрет на аренду электросамокатов в регионе временным

Сразу несколько городов Подмосковья ввели запрет на аренду электросамокатов. Он коснулся Подольска, Котельников, Люберец, Дзержинска, Жуковского, Каширы, Лобни, Раменского, Клина, Ступина и Чехова.

Однако в областном Минтрансе сообщили, что это временная мера. В ведомстве отметили, что на данный момент в регионе формируют единые правила работы сервисов кикшеринга.

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