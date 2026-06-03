Житель Подольска объяснил, почему ему требуется использовать электросамокат

Житель Подольска сообщил, что самокат ему требуется, так как после операции сложно ходить, а до работы нужно проехать пару километров. Самокат обошелся бы в 50 рублей, что дешевле автобуса. При этом в Подмосковье продолжает расширяться зона без электросамокатов.

Сервисы аренды ограничили в Подольске, аналогичные запреты уже действуют в Солнечногорске, Лобне, Котельниках и Раменском. На очереди Чехов, где сейчас тоже рассматривают возможные ограничения. Администрация вправе запрещать аренду для кикшеринговых компаний на территории, которая находится в ее ведении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.