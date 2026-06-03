Дорожные камеры начнут проверять наличие ОСАГО в России

Дорожные камеры начнут автоматически проверять наличие полиса ОСАГО в России. Запустить новую систему планируют к 1 октября. После этого автовладельцы без страховки будут получать штрафы на основании данных автоматической фиксации.

По оценкам Российского союза автостраховщиков, около 10% водителей не оформляют ОСАГО. В страховой отрасли считают, что автоматическая проверка поможет сократить число таких нарушений. Для запуска системы уже внесены необходимые изменения в законодательство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.