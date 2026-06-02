Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 07:30

Транспорт

Электробусы запустили на маршруте с396 на северо-западе Москвы

Электробусы запустили на маршруте с396 на северо-западе Москвы

Посадка на все рейсы "Победы" будет завершаться за 25 минут до вылета

В Москве пройдет рейд "Пешеходный переход"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 июня

"Новости дня": новая велополоса появилась на Дубнинской улице в Москве

Биометрия сократит время прохождения предполетных процедур в аэропорту в 2 раза

Новости Москвы: на станции метро "Деловой центр" установят современные турникеты

Уменьшенные дорожные знаки установят в Москве

В МВД России опровергли информацию о массовых проверках пожилых водителей

В России начали действовать новые требования безопасности для автомобильных стоянок

Жители северо-запада столицы получили новый экологичный маршрут с396. Его будут обслуживать современные электробусы российского производства.

Маршрут свяжет четыре района Москвы: Митино, Северное Тушино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево. Ежедневно по будням по маршруту с396 будут курсировать 8 электробусов с остановками у 5 станций рельсового каркаса, образовательных и медицинских учреждений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика