Электробусы запустили на маршруте с396 на северо-западе Москвы

Жители северо-запада столицы получили новый экологичный маршрут с396. Его будут обслуживать современные электробусы российского производства.

Маршрут свяжет четыре района Москвы: Митино, Северное Тушино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево. Ежедневно по будням по маршруту с396 будут курсировать 8 электробусов с остановками у 5 станций рельсового каркаса, образовательных и медицинских учреждений.

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