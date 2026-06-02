02 июня, 07:30Транспорт
Электробусы запустили на маршруте с396 на северо-западе Москвы
Жители северо-запада столицы получили новый экологичный маршрут с396. Его будут обслуживать современные электробусы российского производства.
Маршрут свяжет четыре района Москвы: Митино, Северное Тушино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево. Ежедневно по будням по маршруту с396 будут курсировать 8 электробусов с остановками у 5 станций рельсового каркаса, образовательных и медицинских учреждений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.