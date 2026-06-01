Май 2026 года в Москве стал самым влажным за последние 5 лет. За месяц в городе выпало 74 миллиметра осадков, что составляет 121% от месячной нормы.

По прогнозам синоптиков, в июне жаркой погоды в первой половине месяца не ожидается. Ближайшие дни будут солнечными, температура воздуха поднимется до 20 градусов. К середине недели возможно потепление до 24 градусов.

Подробнее о погоде в столичном регионе – в эфире телеканала Москва 24.