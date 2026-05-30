Студент-дирижер Гнесинки собрал полный зал после трогательного видео в соцсетях

Студент‑дирижер Российской академии музыки имени Гнесиных Сергей Данилькевич собрал полный зал на своем выпускном выступлении после того, как его видео в соцсетях стало вирусным.

В ролике он рассказал, что родные не смогут приехать на концерт, поскольку живут в Беларуси. Трогательное видео быстро разошлось по соцсетям, и все билеты разобрали меньше чем за сутки.

