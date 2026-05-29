Оранжевый уровень опасности объявили в Московской области из-за заморозков

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Московской области до субботы, 30 мая, из-за возможных заморозков. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в ночные и утренние часы 29 и 30 мая в отдельных районах области температура может опускаться до минус 2–0 градусов. Предупреждение будет действовать до 09:00 30-го числа.

Ранее жителей и гостей столицы предупреждали, что в выходные, 30 и 31 мая, температура воздуха опустится на 5 градусов ниже нормы. В частности, в субботу дневные значения составят 12–15 градусов, а в воскресенье столбики термометров максимально поднимутся до 14–17.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов напомнил, что июнь – переходный месяц между весной и пиком лета. Он может принести как аномальную прохладу, так и экстремальную жару. В качестве примера он упомянул редкие случаи, когда температура в июне опускалась ниже 10 градусов.