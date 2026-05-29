29 мая, 09:30

Температура в Москве в выходные будет на 5 градусов ниже нормы

Температура воздуха в Москве в выходные 30 и 31 мая опустится на 5 градусов ниже нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

В субботу дневные значения составят 12–15 градусов, а в воскресенье столбики термометров максимально поднимутся до 14–17.

При этом в темное время суток температура не будет превышать 4–7 градусов.

"Заключительные майские дни пройдут под аккомпанемент постепенно ослабевающих дневных дождей", – отметил синоптик.

Прохладу в последнюю неделю мая в столичный регион принес холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. Днем с самой низкой температурой стал четверг, 28-го числа, когда столбики термометров опустились до 10–13 градусов. Аналогичные значения ожидаются и 29 мая.

Тепло вернется в Москву уже в начале июня. В первые дни лета столбики термометров превысят отметку в 20 градусов. Однако метеорологи призвали не ждать 30-градусной жары, уточнив, что воздух в столице на следующей неделе прогреется только до 24 градусов.

