29 мая, 08:05

Температура опустилась до сентябрьских значений в ночь на 29 мая в Москве

Температура опустилась до 5 градусов тепла в ночь на 29 мая в Москве. Это характерно для второй половины сентября, сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его данным, ночью температура воздуха на опорной метеостанции ВДНХ составила 5,2 градуса тепла, на Балчуге – 6,4 градуса, в Строгине – 5,1, а в Тушине и Бутове – плюс 4,8.

При этом в Подмосковье большее похолодание было зафиксировано в Шаховской – столбики термометров показывали всего плюс 2,9 градуса. Холодно было и в Волоколамске – плюс 3, а в Солнечногорске и Можайске – плюс 3,8. Такие значения характерны уже для первой половины октября, подчеркнул синоптик.

Самые низкие температуры, вплоть до заморозков, были зафиксированы в Костромской и Ярославской областях – до минус 0,7 градуса и плюс 0,9 градуса соответственно.

Согласно прогнозу синоптика, ночь на субботу, 30 мая, будет схожей по температуре. Тем не менее после этой даты начнется постепенный рост показателей.

Ранее климатолог Владимир Семенов предупредил, что в ближайшие годы гроз и смерчей в столичном регионе может стать больше. По его словам, это связано с глобальным потеплением. Воздух становится более влажным, теряет устойчивость, провоцирует движения больших воздушных масс, приводя к возникновению различных атмосферных явлений.

