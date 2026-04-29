В Сети завирусились видео, как школьники готовятся к ВПР с помощью ритуалов на удачу

Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые ежегодно проходят для учеников 4–8 и 10–11 классов, привлекли внимание в соцсетях. Пользователи публикуют видеоролики, где школьники рассказывают о ритуалах на удачу – от монет в обуви и соли в карманах до разноцветных носков и ношения икон.

В свою очередь заместитель председателя Синодального отдела РПЦ Вахтанг Кипшидзе отметил, что молитва перед экзаменами является традицией, однако смешивать ее с оккультными практиками недопустимо и бессмысленно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.