Врач Виноградова: беспричинные синяки могут сигнализировать о дефиците витаминов С и К

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Дефицит определенных витаминов, нарушение свертываемости крови и хрупкие сосуды часто приводят к появлению синяков. Об этом Москве 24 рассказала врач-гематолог, старший научный сотрудник НЦАГиП им. Кулакова Мария Виноградова.

По ее словам, проблемы со свертываемостью могут быть наследственными или приобретенными.

"Состояние нередко связано с изменением количества тромбоцитов в организме", – указала врач.



Мария Виноградова врач-гематолог, старший научный сотрудник НЦАГиП им. Кулакова Небольшое снижение их уровня может возникнуть из-за вирусной инфекции. В более редких случаях количество меняется при проблемах с кроветворением, когда нарушается выработка тромбоцитов в костном мозге.

Специалист добавила, что для выявления этой проблемы необходимо сдать общий анализ крови и коагулограмму.

Также синяки нередко возникают из-за ломкости сосудов, поскольку с возрастом они становятся более уязвимыми. Но в этом случае анализы крови не покажут каких-либо существенных изменений.

"Дефицит полезных элементов – тоже одна из причин. Например, из-за нехватки витамина С сосудистая стенка становится более ломкой. А недостаток витамина К ухудшает работу плазменных факторов свертывания", – объяснила гематолог.

Она предупредила, что при повторном появлении больших синяков, в том числе на слизистых, необходимо обратиться к врачу.

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