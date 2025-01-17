Врач Лишин предупредил об опасных причинах появления мешков под глазами

Фото: depositphotos/photography33

Мешки под глазами могут сигнализировать о проблемах с сердцем и почками. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, у некоторых людей мешки под глазами могут быть практически с рождения: это связано с анатомической особенностью и не указывает на какие-либо заболевания. Если же они появились внезапно, стоит обратиться к врачу.

"При заболевании почек фильтрационная, выделительная функция нарушена. То есть жидкость не уходит из организма, а перераспределяется. Возникает отек под глазами и в других частях тела", – указал эксперт.

Еще одна возможная причина – это проблемы с сердцем.



Виктор Лишин врач-терапевт Когда функция прокачивания крови нарушена и жидкость не выходит из тканей, откуда должна уходить, она остается и вызывает отек.

Ранее россиян предупредили, что синяки на теле могут легко появляться из-за недостатка витаминов C, K и P. Их нехватка плохо сказывается на эластичности и упругости сосудистой стенки, в результате чего она становится более хрупкой. Кроме того, синяки могут образовываться сами при лейкемии из-за нехватки тромбоцитов и нарушения свертываемости крови.

