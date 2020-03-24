Дерматолог рассказала о правильном использовании патчей

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Пластический хирург, врач-дерматолог, косметолог Мадина Байрамукова напомнила, что производители патчей рекомендуют пользоваться ими два–три раза в неделю. Начинать делать это, как и другие уходовые процедуры, она рекомендует с 15 лет, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Специалист не считает, что патчи эффективнее обычного крема для глаз, поскольку они созданы для разных целей. Говоря о гидрогелевых и тканевых патчах, она объяснила, что первые необходимы для снятия отечности в области нижнего века и уменьшения темных кругов под глазами. Задача вторых – напитать кожу и увлажнить ее.

По словам врача, гидрогелевые патчи действительно могут уменьшить синеву под глазами, поскольку обычно они пропитаны венотониками, улучшающими кровообращение и уменьшающими венозный застой. Однако она напомнила, что эффект будет временным. Дерматолог предупредила, что держать патчи дольше указанного времени не нужно.

Косметолог Алексей Едемский ранее рассказал о различных причинах появления прыщей. По его мнению, зачастую это случается из-за чрезмерной гигиены. Еще один источник – неправильное питание.

Кроме того, специалист упомянул злоупотребление декоративной косметикой и невылеченные зубы. Среди возможных причин также гормональный дисбаланс, постоянный стресс и чрезмерные нагрузки в спортзале.