29 мая, 13:34

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за грозы на 31 мая. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение будет актуально с 09:00 до 21:00 в воскресенье. Аналогичная мера введена в Московской области.

Тем временем в столице действует оранжевый уровень погодной опасности из-за возможных заморозков. По данным синоптиков, в ночные и утренние часы 29 и 30 мая в отдельных районах области температура может опускаться до минус 2–0 градусов.

Ранее москвичей предупредили, что гроз и смерчей может стать больше в ближайшие годы. Это связано с глобальным потеплением.

Как пояснил климатолог Владимир Семенов, чем теплее, тем более влажным становится воздух. Он теряет устойчивость, поднимается все выше и провоцирует восходящие и нисходящие движения больших воздушных масс.

обществопогодагород

