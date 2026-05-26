Благотворительный вечер в поддержку нуждающихся в протезировании детей прошел в Москве

Благотворительный вечер в поддержку детей, нуждающихся в протезировании и реабилитации, прошел в столице. Организаторы подготовили танцы в стиле стиляг под живую музыку, выступления творческого коллектива студентов ВГИКа, музыкальную лотерею и благотворительный аукцион.

Мероприятие провели для помощи 12 подопечным фонда "Жизнь в движении". Учредитель фонда, народный артист России Евгений Миронов сообщил, что организация занимается протезированием детей уже 11 лет. Более тысячи ребят из разных регионов страны получили помощь.

