Рособрнадзор установил единые требования к видеонаблюдению на ЕГЭ. Камеры должны быть в штабе пункта проведения экзамена, аудиториях, центрах обработки информации, помещениях для работы предметных и апелляционных комиссий.

В каждой аудитории установят минимум две камеры для полного обзора помещения. Видеонаблюдение должно фиксировать всех участников экзамена, организаторов, номер пункта проведения и аудитории. Такие меры позволят сделать экзамен честным, замечать нарушения и в случае чего помочь в разрешении спорных ситуаций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.