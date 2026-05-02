02 мая, 14:21

Мэр Москвы

Собянин: в Москве открыт городской референс-центр респираторной медицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский городской референс-центр респираторной медицины открылся в городской клинической больнице имени С. С. Юдина. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

"Повышаем качество специализированной помощи пациентам с заболеваниями органов дыхания. Сегодня в Москве их около 1,5 миллиона человек, больше 500 тысяч нуждаются в постоянном наблюдении врачей", – написал он.

По словам мэра столицы, референс-центр является подразделением с расширенной командой экспертов. Они занимаются диагностикой, подбором лечения бронхолегочных заболеваний и дают "второе мнение" по сложным клиническим случаям. Для каждого пациента создается индивидуальная схема терапии.

Главным преимуществом центра Собянин назвал удобный и быстрый маршрут, пояснив, что если раньше пациенту было необходимо несколько визитов в поликлинику, то теперь все доступно в одном месте.

Благодаря центру сроки ожидания приема сократятся примерно на неделю, а постановка диагноза займет около 10 дней. Записаться к специалисту по направлению можно день в день.

Референс-центр оснащен современным оборудованием. В его состав включили отделения пульмонологии и аллергологии, а также амбулаторный Центр респираторной медицины.

Собянин добавил, что он стал важным шагом в развитии всей респираторной службы столицы.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы в районе Проспект Вернадского появился многопрофильный медицинский центр площадью 10,3 тысячи квадратных метров. Семиэтажное сооружение возвел инвестор. Здание рассчитано на 600 посещений в смену.

мэр Москвымедицинагород

