18 мая, 13:33

Общество

Новый учебник обществознания для 11-х классов в РФ введут с 2027 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С 1 сентября 2027 года для 11-х классов введут новые единые учебники по обществознанию, рассказал референт Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов в ходе Конференции учителей истории и обществознания. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также добавил, что 9–10-е классы перейдут на новые государственные учебники уже с 1 сентября 2026 года, пока 11-й класс продолжает последний год изучать старый курс.

Главным редактором новых школьных учебников по обществознанию стал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По словам замглавы Минпросвещения РФ Ольги Колударовой, к нему обратились с этой просьбой в прошлом году.

Кроме того, в авторский коллектив вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, в том числе университетские преподаватели, кандидаты и доктора наук.

